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Kartal'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kartal'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Kartal'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde ilerleyen 34 KUE 074 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.

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Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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