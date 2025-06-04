Kartal'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kartal'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde ilerleyen 34 KUE 074 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
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Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kartal'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi https://t.co/V9WnaEK6Ph pic.twitter.com/hGQOqSsonw— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 4, 2025
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.