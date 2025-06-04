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Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Mert Karaca, Ferhat Yasak  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinin cila bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.

Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinin cila bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürüldü.

Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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