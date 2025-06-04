Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinin cila bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinin cila bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.📲 Artık haberler size gelsin
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürüldü.
Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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