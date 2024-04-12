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Ekonomi

Erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da sezonun ilk hasadı yapıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Ahmet Bayram  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da sezonun ilk hasadı yapıldı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Aşağı Çobanisa Mahallesi'ndeki bahçesinde olgunlaşan "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Mehmet Bülbül, yaklaşık 300 kilogram ürünü alım merkezine getirdi.

Yılın ilk kirazının alım merkezine getirilmesi nedeniyle sembolik açık artırma yapıldı.

İlk kirazlar, kilogramı sembolik olarak 2 bin liradan tüccar Malkoç Fatihoğlu ve Kerim Sincar tarafından alındı.

Üretici Mehmet Bülbül, "Bir çocuğa evde nasıl bakılırsa bu ağaçlara aynı ilgiyle bakıyoruz. Emeği gerçekten fazla, tabii girdi maliyetlerimiz de çok yükseldi. Tonaj olarak geçen seneye göre biraz daha iyiyiz. Geçen sene ihracatçılarımız yaklaşık 70 ila 80 bin ton civarında ihracat açıkladı. Bu yıl inşallah 100 bin tonu aşar. Bütün çiftçilere bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

İlk ürünü alan Malkoç Fatihoğlu da sezon heyecanı yaşadıklarını, ilk ürünü getiren üreticiyi ödüllendirmek için 2 bin lira fiyat verdiklerini dile getirerek, ürünü Dubai'ye göndermeyi planladıklarını söyledi.

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