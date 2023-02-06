Malatya'da depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı, 140 bina yıkıldı
Malatya
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
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