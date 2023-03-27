Kuzey, iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, kuzey, iç ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Marmara'nın batısında, yarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.