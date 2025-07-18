Meteorolojiden Ankara çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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