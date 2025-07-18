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Meteorolojiden Ankara çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.​​​​​​​

Dilhan Türker Yıldız  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Meteorolojiden Ankara çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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