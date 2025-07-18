Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.
Ankara
Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.
Kentte, yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.
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Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği görüldü, çok sayıda araç su içerisinde kalarak zarar gördü.
Ankara'daki sağanağa ilişkin son görüntüler ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 18, 2025
• Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi
• Bazı bölgelerde araçlar sular altında kaldı, sürüklendi
• Bazı vatandaşlar bulundukları yerlerde mahsur kalırken, çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı
• Suyla… pic.twitter.com/QdKfsQmZlL
Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.
Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan kişiler iş makineleriyle tahliye edildi.
Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü.
Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Ankara'da sel ve su baskınları etkili oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 18, 2025
• Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
• Araçlar sel sularında sürüklendi, bazıları kullanılamaz hale geldi
Yeni görüntüler ⬇️https://t.co/7HwfypwzEK pic.twitter.com/yCDpIXhj6O
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.
ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı bilgisi verildi.
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