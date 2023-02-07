Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Konya-Adana karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar oluyor.
Konya
Konya'da, deprem bölgesine giden yardım tırları dolayısıyla kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.
Konya-Adana kara yolu, 30. kilometredeki Sakyatan mevkisinde olumsuz hava koşulları ve yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanıyor.
Konya-Adana karayolunda deprem bölgesine giden yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu https://t.co/Di3CZiawRd pic.twitter.com/o3TgaC2btK— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gitmek için yola çıkan yardım tırları, bu nedenle beklemek zorunda kalabiliyor.
Jandarma ve polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Trafik akışı bazı bölgelerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri de yolun trafiğe açık tutulması için aralıksız çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.