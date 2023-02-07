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Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Adana karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar oluyor.

Savaş Güler   | 07.02.2023
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor

Konya

Konya'da, deprem bölgesine giden yardım tırları dolayısıyla kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Konya-Adana kara yolu, 30. kilometredeki Sakyatan mevkisinde olumsuz hava koşulları ve yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gitmek için yola çıkan yardım tırları, bu nedenle beklemek zorunda kalabiliyor.

Jandarma ve polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Trafik akışı bazı bölgelerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri de yolun trafiğe açık tutulması için aralıksız çalışıyor.

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