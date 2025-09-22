Dolar
41.37
Euro
48.79
Altın
3,736.43
ETH/USDT
4,178.90
BTC/USDT
112,750.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, burada meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 320 konteynerden 263'ünün kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu, talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan konteynerler de temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon lira ve Manisa'ya 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin lira tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığına barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde "Dünyada insan hakları ve bilirkişilik" konusu ele alındı
DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi
Devlet, 3 büyük depremin etkilediği Elazığ'da 34 bin 625 konut inşa etti

Devlet, 3 büyük depremin etkilediği Elazığ'da 34 bin 625 konut inşa etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet