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Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Özgün Tiran  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor

Kırklareli

İl genelinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

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