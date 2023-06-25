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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu devam ediyor.

Muhammet Fatih Gökmen  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlem alıyor.

Zaman zaman hasarlı kazaların meydana geldiği kara yolunda görev yapan ekipler, sürücülere zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullandırmıyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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