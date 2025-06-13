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Ekonomi

Bayramda otobüs firmalarına fahiş fiyat ve korsan taşımacılık nedeniyle 25,8 milyon lira ceza kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Bayramda otobüs firmalarına fahiş fiyat ve korsan taşımacılık nedeniyle 25,8 milyon lira ceza kesildi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle yapılan otobüs firması denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Tatil öncesi ve sonrasında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden yapılan elektronik kontrollerin yanı sıra yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da denetimler yapıldığını belirtti.

Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz faaliyetlerin öncelikli başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferi denetlendi. 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı. Denetimlerin sıklaştığı bu dönemde 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcu seyahat etti. Bu süreçte otobüsler 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katetti. Denetimlerimiz sadece bayram dönemlerini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin şekilde devam ediyoruz."

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