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Yaşam

Bolu'daki tabiat ve milli parklar bayramda ilgi gördü

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarını Kurban Bayramı tatilinde 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Bolu'daki tabiat ve milli parklar bayramda ilgi gördü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.

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Bayram süresince en çok ziyaret edilen alanlar arasında Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parkları yer aldı.

Abant Gölü Milli Parkı 27 bin 349, Gölcük Tabiat Parkı 13 bin 109 ve Yedigöller Milli Parkı ise 8 bin 758 kişi olmak üzere toplam 49 bin 216 kişi ağırladı.

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