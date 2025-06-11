Bolu'daki tabiat ve milli parklar bayramda ilgi gördü
Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarını Kurban Bayramı tatilinde 49 bin 216 kişi ziyaret etti.
Bolu
Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bayram süresince en çok ziyaret edilen alanlar arasında Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parkları yer aldı.
Abant Gölü Milli Parkı 27 bin 349, Gölcük Tabiat Parkı 13 bin 109 ve Yedigöller Milli Parkı ise 8 bin 758 kişi olmak üzere toplam 49 bin 216 kişi ağırladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.