Kazakistan Başbakanı Bektenov: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma noktasında ortak fikir beyan ettik
Bektenov, "Genel olarak dönem toplantımızın sonucu itibarıyla mevcut olan dostluk ve kardeşliğimiz esasına dayalı ilişkilerimizi, gelecekte daha da ileriye taşıma noktasında her türlü adımların atılması noktasında ortak fikir beyan ettik." dedi.
Ankara
Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile "Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı İmza Töreni'ne" katıldı.
Konuşmasına, "Sözlerime başlamadan önce Kazakistan delegasyonunu sıcak bir atmosferde karşılayan ve misafirperverliğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti'ne ve buradaki Temsilcisi Cevdet Bey'e teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." diyerek başlayan Bektenov, iki ülkenin ortak değerleri olan kültürü, tarihi, dili ve inançları noktasında bir birlikteliğe sahip olduğunu söyledi.
Başbakan Bektenov, iki ülkenin dostluk ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından geliştirilerek daha yüksek seviyelere ulaştığına işaret ederek, KEK toplantısının da birbirinden anlamlı ve önemli anlaşmalarla yapıldığını vurguladı.
Toplantıda, görüşler, anlaşmalar ve yeni hedefler belirlendiğini aktaran Bektenov, şöyle devam etti:
"Bizler, iki ülkenin ilişkilerini geliştirecek ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayacak anlaşmalara imza attık. Daha önceki toplantı sonuçlarını da dikkate alarak önemli kararlar aldık. İki ülke arasındaki ticari hacmi geliştirmeye yönelik, gerçek gücümüzü ortaya koyma noktasında önemli sözler verildi ve bu konuda görüş alışverişi sağlandı. Özellikle yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza iki ülke arasındaki katkıları sunma, yatırımları artırma noktasında ciddi çalışmalara imza attık. Bizler Türkiye'nin, 20 yatırım ülkesi arasında önemli bir yeri olduğunu belirtmek istiyoruz."
6 bin 300’den fazla Türk yatırımcı şirketi olduğunu belirterek, bunların içerisinde özellikle 330'unun büyük yatırımcı olarak yer aldığını dile getiren Bektenov, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda çeşitlendirerek geliştirmeye yönelik birçok konuya dikkatlerini verdiklerini, iki ülkenin ortak özellikle Trans Hazar taşımacılığı ve onun dışında da birçok alanda ticari ürünlerin taşınmasıyla ilgili ciddi konuları ele aldıklarını vurguladı.
"Türkiye’den Kazakistan’a gelen yatırımcı yüzde 27 arttı"
İki ülke arasında sabit taşımacılık ve yolcu taşımacılığı alanında çalışmalar olduğunu belirten Bektenov, Türkiye’den Kazakistan’a gelen yatırımcı sayısında yüzde 27 artış olduğunu söyledi.
Başbakan Bektenov, bunun iki ülke arasındaki gelişimi ve yatırımların büyümesini teşvik edecek olumlu göstergeleri ortaya koyduğunu kaydederek, özellikle tarım ve hayvancılık alanında ciddi çalışmalar yapılmasında anlaştıklarını dile getirdi.
Araştırma merkezleri ve ortak çalışılabilecek ticari yatırım alanlarının da oluşturmasında anlaşıldığını aktaran Bektenov, özellikle kültürel ilgi alanlarını ve bu alanlara yönelik çalışmaları geliştirme noktasında fikir beyan ettiklerini ifade etti.
Bektenov, film sektöründe de niyetlerini dile getirdiklerini belirterek, "Genel olarak dönem toplantımızın sonucu itibarıyla mevcut olan dostluk ve kardeşliğimiz esasına dayalı ilişkilerimizi, gelecekte daha da ileriye taşıma noktasında her türlü adımların atılması noktasında ortak fikir beyan ettik." diye konuştu.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Kazakistan Başbakanı Bektenov, Türkiye-Kazakistan arasında Eylem Planı Protokolü'nü imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.