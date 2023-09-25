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Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Esma Küçükşahin  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kayseri

Kayseri-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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