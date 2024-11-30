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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Sercan Küçükşahin  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.



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