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Şırnak'ta orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekrem Payan  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Şırnak'ta orman ve örtü yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Milli Jandarma Karakolu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri, ilk müdahale aracı ve jandarma helikopteriyle de havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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