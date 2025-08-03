Şırnak'ta orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Şırnak
Milli Jandarma Karakolu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/uDPy4qItja pic.twitter.com/9Z9ehMl90b— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 3, 2025
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri, ilk müdahale aracı ve jandarma helikopteriyle de havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.