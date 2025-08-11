Dolar
40.69
Euro
47.44
Altın
3,359.70
ETH/USDT
4,270.20
BTC/USDT
121,297.00
BIST 100
11,080.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gölcük Köyü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda 4'ü çocuk 8 kişinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.

Ergün Haktanıyan, Muhammed Kısır  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında kuş ve kedi gibi evcil hayvanlar da itfaiye ekiplerince binadan çıkartıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Emine Erdoğan: Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor
Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı, Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bakan Kurum: Balıkesir'deki depremin ardından 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

Benzer haberler

Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Dedesinin yolundan giderek Palas Tuzla Gölü'nden geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıyor

İskoçya'daki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hayata 8 yaşında veda eden çocuğun karaciğeri 14 yaşındaki Abdülkadir'i yaşama bağladı

Hayata 8 yaşında veda eden çocuğun karaciğeri 14 yaşındaki Abdülkadir'i yaşama bağladı
Çanakkale'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet