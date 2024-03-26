Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kars
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Tipi ve sis nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda görüş mesafesi düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.