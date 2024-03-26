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Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Tipi ve sis nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda görüş mesafesi düştü.

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