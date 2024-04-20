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Yaşam

Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, havanın ısınmasıyla tamamen eridi, bölgeye kuşlar gelmeye başladı.

Ömer Tarsuslu  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kış aylarında dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede bazı akarsular ve göletlerin donan kısımları, ilkbaharla birlikte çözülüyor.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen ve yaklaşık 4 ay buzla kaplı kalan Lavaş Gölü de tamamen çözüldü.

Buzların eridiği göl göçmen kuşlarıyla şenlenmeye başladı.

Bölgedeki karların da erimesiyle gölün su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

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