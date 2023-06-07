Dolar
23.23
Euro
24.85
Altın
1,943.24
ETH/USDT
1,851.20
BTC/USDT
26,480.00
BIST 100
5,561.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Hüseyin Demirci  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Mahmut Dip idaresindeki 31 RG 052 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolda sürüklenen tır, Kars-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dip, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Devrilen tırın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı
Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
Kars'ta 2 bin 700 rakımda yaz mevsiminde karla mücadele devam ediyor
Gaziantep'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Kars'ta 2 bin 700 rakımda yaz mevsiminde karla mücadele devam ediyor

Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü

Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü
Kars'ta kınalı keklikler doğaya salındı

Kars'ta kınalı keklikler doğaya salındı
"Uçan su" Susuz Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla daha coşkun akıyor

"Uçan su" Susuz Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla daha coşkun akıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet