Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı
Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.
Erzurum
Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerinde yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
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Ekiplerce teslim alınan ve düşme sonucu hafif yaralanan leylekler, koruma altına alındı.
Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan leylek yavruları, doğaya dönecek boyuta erişene kadar bakım ve beslenmeleri için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.