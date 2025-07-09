Dolar
40.05
Euro
46.91
Altın
3,295.01
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,081.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı

Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.

İlhami Erkılıç  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı Fotoğraf: DKMP Erzurum

Erzurum

Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerinde yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekiplerce teslim alınan ve düşme sonucu hafif yaralanan leylekler, koruma altına alındı.

Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan leylek yavruları, doğaya dönecek boyuta erişene kadar bakım ve beslenmeleri için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı
Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor
AA ve ANAR'dan kamuoyu gündem araştırması

Benzer haberler

Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı

Erzurum'da yuvalarından düşen leylek yavruları koruma altına alındı

Hatayspor, mevcut kadrosunu koruyarak lige iyi başlamayı hedefliyor

Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu

Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuyarak dinlendi

Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuyarak dinlendi
Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü

Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet