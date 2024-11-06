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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor.

Fikret Delal  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Karayolları ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde dün akşam meydana gelen heyelan sonrası Artvin istikameti ulaşıma kapanan bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede ekipler, yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü yürütülüyor.

Öte yandan güzergahta, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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