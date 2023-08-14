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Kapadokya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 İtalyan turist yaralandı

Kapadokya'da peribacaları arasında yürüyüş yapan iki İtalyan turist, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Behçet Alkan  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Kapadokya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 İtalyan turist yaralandı

Nevşehir

Uçhisar beldesindeki bir otelde konaklayan İtalyan turistler Giulia Fortuna (21) ve Enrico Radrizzani (58) sabah erken vakitte yürüyüş yapmak için gittikleri Güvercinlik Vadisi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırdığı Radrizzani kolundan, hayvanlardan kaçarken düşen kadın turist Fortuna ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Turistler kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Radrizzani, gazetecilere, sabahları yürümekten hoşlandığını, sakin bir vadi yürüyüşü planlarken köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti.

İtalya'da sokaklarda sahipsiz köpek görmenin mümkün olmadığını, turizm merkezlerinde bu tür sorunların yaşanmaması gerektiğini dile getiren Radrizzani, şöyle konuştu:

"Sabah saat 5.55'te yürüyüşe başladık. Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpek gelirken Gulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı Bir sürü büyük köpeğin size doğru koşmasını aklım almıyor. Birileri bu durumla ilgilenmeli. Bizim durumumuz gerçekten çok daha kötü olabilirdi."

Köpeklerden kaçarken yaralanan Fortuna ise yaşadığı korku dolu anı unutamadığını söyledi.

Köpeklerin geldiğini görünce koşmaya başladığını anlatan Fortuna, "Zıpladıktan sonra düştüm ve kolumdan yaralandım ama asıl yara kulağımdaydı, canımı çok yaktı. Hastanede dikiş atıldı. Bence bu durum devam edemez. Bu olay bir çocuğun başına gelseydi sonucu daha kötü olurdu. Bu sorunun belediye tarafından daha iyi ele alınması gerekiyor, kesinlikle çözüme yardımcı olur." dedi.

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