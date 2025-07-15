Avanos'ta ırmağa düşen yaşlı adamın köpeği başından ayrılmadı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikletle gezinti yaparken Kızılırmak'a düşen 89 yaşındaki kişinin köpeği "Bediş", sahibini yalnız bırakmadı.
Nevşehir
Şaban Özel, ırmak kenarında elektrikli bisikletiyle gezinti yaparken dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dizinden ve kolundan yaralanarak ırmağın taşlı kısmında mahsur kalan Özel, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansa taşınan Özel'i, gezi sırasında kendisine eşlik eden köpeği "Bediş" de yalnız bırakmadı.
Ambulansa binerek Özel'in bulunduğu sedyeye oturan köpek, çevredekilerin ilgisini çekti.
Özel, tedavisinin ardından taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.