Down sendromlu milli sporcudan ödül töreninde sürpriz evlilik teklifi
Konya'da hafta sonu düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları'nda altın madalya kazanan down sendromlu sporcu Ramazan Ünlü, farklı dalda altın madalya elde eden Nisa Naz Öztürk'e, ödül töreni sırasında evlilik teklifinde bulundu.
Nevşehir
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile SOBE Vakfı iş birliğiyle 10-12 Temmuz'da gerçekleştirilen oyunların ardından ödül töreni düzenlendi.
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Törende, Nevşehir Belediye Spor Kulübü adına katıldığı organizasyonda diskte altın madalya kazanan 22 yaşındaki Ramazan Ünlü, ciritte altın madalya elde eden down sendromlu 18 yaşındaki Nisa Naz Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu.
Öztürk'ün madalya almak için bulunduğu kürsüye yaklaşan Ünlü, diz çökerek yüzük uzattı.
Ünlü'nün teklifini kabul eden Öztürk, sevinç gözyaşı döktü.
Evlilik teklifi, sporcuların antrenörü Tarkan Güney tarafından cep telefonuyla kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.