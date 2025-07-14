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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Utku Şimşek  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Niğde

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "Eğer Semih Terzi öldürülmeseydi Ankara'daki ve Türkiye sathındaki önemli operasyonları yönetecekti. Felaket bir geceydi, çok kötü bir hal alabilirdi. Ömer Halisdemir'in şehadeti bunu önledi." dedi.

Aksakallı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Şehit Halisdemir'in kabri başında dua eden ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Aksakallı, mezarlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Aksakallı daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine kastedildiğini belirten Aksakallı, "O gecede önemli kırılma noktaları vardı. Bu kırılma noktalarının başında Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesi, halkımızın direnmesi, Ömer Halisdemir'in FETÖ'cü general Semih Terzi'yi öldürmesi, önemli kritik dönüm noktalarından birisiydi. Eğer Semih Terzi öldürülmeseydi Ankara'daki ve Türkiye sathındaki önemli operasyonları yönetecekti. Felaket bir geceydi, çok kötü bir hal alabilirdi. Ömer Halisdemir'in şehadeti bunu önledi." şeklinde konuştu.

"Ülkemiz kukla bir yönetimle dağılma sürecine girecekti"

Zekai Aksakallı, ülkenin milli birlik ve bağımsızlığına yönelik faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz da bunlardan birisiydi. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ülkemiz kukla bir yönetimle dağılma sürecine girecekti. O yüzden bu ülkenin evlatları tarihte olduğu gibi şehadete koşarak, ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayacaktır. Yani bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler. Şehadeti kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ömer Halidemir'in babası Hasan Hüseyin Özdemir ise oğlunun şehadetinden dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Devletimiz bize sahip çıkıyor, milletimiz sahip çıkıyor. Ömer Halisdemir bunu yaptıysa, 86 milyon Türk milleti bizi bağrına basıyor. Hangi devlet dairesine gidersem gideyim Ömer Halisdemir'in babası denildiği zaman her şey duruyor." diye konuştu.

Zekai Aksakallı, mezar ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in baba evini de ziyaret ederek, aile üyeleriyle sohbet etti.

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