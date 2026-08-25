Yunanistan'ın aşırı sıcaklıkların hakim olduğu birçok bölgesinde orman yangınları çıktığı bildirildi.

Yunanistan'da orman yangınları çıktı Yunanistan'ın aşırı sıcaklıkların hakim olduğu birçok bölgesinde orman yangınları çıktığı bildirildi.

Girit Adası'nın Agio Deka, Viotia ilinin Agio Vlasi ve Stefani bölgelerinde, Salamina Adası'nın Elliniko, Veria ilinin Ksirolivado ve Kavala ilinin Vrisi bölgesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle Agio Vlasi'deki Tsukalades köyü ile Salamina Adası'ndaki Ano Vasilika ve Nea Salamina köyleri tahliye edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğince yapılan açıklamada, İyon Denizi adalarında yangın riskinin yarın yüksek olacağı uyarısında bulunuldu.

Çöl sıcaklarının yaşandığı ülkede, başta Girit Adası olmak üzere bugün birçok bölgede sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Başkent Atina'da da sıcaklık 39 derecenin üzerine çıktı.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Yunanistan, 40 dereceyi aşan yüksek sıcaklıkların etkisinde kaldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, Girit Adası'ndaki 4 farklı bölgede ve Sparta'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı.

Başkent Atina'da da sıcaklık 39,7 dereceye ulaştı.

Ülkedeki 587 meteoroloji istasyonunun 117'sinde tespit edilen en yüksek sıcaklık 37 derece ve üzerinde oldu.

Atina Belediyesi ihtiyaç duyanlara özel klimalı alanlar açarken, Yunanistan Kızılhaç Örgütü de aşırı sıcak nedeniyle Akropolis'te ücretsiz su dağıtımı yaptı.

Sıcaklığın başkent Atina'da yarın ve perşembe günü de 39 dereceyi bulması bekleniyor.