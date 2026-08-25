Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

Koray Taşdemir
25 Ağustos 2026•Güncelleme: 25 Ağustos 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliyedeki kabine toplantısının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemek yedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maziden Atiye" programı öğrencilerini kabul etti
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini de Ahlat ilçesinde kabul etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.