Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.