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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupalı ombudsmanların İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından dolayı sorgulamadıklarını belirterek, "Bu çifte standart uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı. Bu iki yüzlülüktür." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

Moskova

Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki 9 ombudsmanlık birliğine üye olduğuna ve Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğine başkanlık ettiğine dikkati çeken Malkoç, "Biz Türkiye ombudsmanlığı olarak Avrasya Ombudsmanlar Birliğinin Toplantısı'nı önemsiyoruz. Özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uygulanmasının takibinde ombudsmanların fevkalade önemli bir görevi, sorumluluğu var. Bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı her ülke ombudsmanı için faydalı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada savaş, çatışma ve göçlerin arttığını, bunun neticesinde de insan hakları ihlallerinin çoğaldığını vurgulayan Malkoç, son yıllarda ombudsmanlık alanında çifte standart uygulandığını belirtti.

Malkoç, "Ombudsmanlar siyasilerden çok etkilenmekte. Bunu uluslararası toplantılarda çok açık ve net görüyoruz. Özellikle Avrupa ombudsmanları veya onlardan etkilenen ombudsmanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'yı itham etmekte ve Rusya ombudsmanlığını birçok toplantıda dışlamaktadırlar. Bunun son örneği, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda Rusya ombudsmanlığının bu birlik üyeliğinden çıkarılmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Malkoç, şunları kaydetti:

"İsrail 1 yıldır Gazze'yi işgal ediyor, şimdi de Lübnan'a saldırıyor. İsrail, Gazze'de hiçbir binayı ayakta bırakmadı, 45 bin kişi öldürdü. Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk. İsrail, burada soykırım ve katliam yapmakta, bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ve insanlık suçu işlemektedir. Avrupa ombudsmanları, bunu sorgulamamakta, İsrail ombudsmanlığına hiçbir şey dememekte, ama Rusya ombudsmanlığını ombudsmanlar birliğinden çıkarmaktadır. Bu çifte standart uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı. Bu iki yüzlülüktür."

"Ukrayna'daki savaşta insan hakları açısından çalışmalar yaptık"

Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kadın, çocuk ve esir düşen askerlerin insan hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ukrayna'da Rus esir askerlerinin bulunduğu kamplarını ziyaret ettiklerini belirten Malkoç, "Ukraynalıların onlara (Rus esirleri) sağlık, gıda ve barındıkları yerleri açısından esir hakları hukukuna uygun davranıp davranmadıklarını tespit ettik ve buna ilişkin bir rapor hazırladık." dedi.

Bu raporun bir kısmını Rus tarafıyla paylaştıklarını aktaran Malkoç, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı esir askerleri ziyaret etmek için Rus makamlarına yazılı şekilde başvuruda bulundukları söyledi.

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