Gündem

Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu

Azerbaycan'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yardıma koşan Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki fedakarca çalışmalarını konu alan belgeselin galası yapıldı.

Ruslan Rehimov  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) tarafından hazırlanan "Cankurtaranlar" isimli belgeselin Bakü'deki Nizami Sinema Merkezi'nde düzenlenen galasına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, arama kurtarma personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın kardeşliğini, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde gördüklerini söyledi.

Azerbaycan'ın herhangi bir davet beklemeden bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini hatırlatan Akgün, gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Akgün, Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla deprem bölgesindeki insanlara umut olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinde yapılan imar ve ihya çalışmalarından da bahseden Akgün, Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta inşa ettiği mahallenin, iki ülkenin dayanışmasının örneği olarak ebediyen Türk halkının kalbinde kalacağını vurguladı.

Belgeselde, depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı ekiplerin zorlu koşullar altında yürüttükleri arama kurtarma faaliyetleri, insan hayatını kurtarmaya yönelik çabaları ve iki ülke arasındaki kardeşlik dayanışması görsel anlatımlarla izleyiciye sunuluyor.

Azerbaycanlı ekipler, 53 kişiyi enkazdan sağ çıkarmıştı

Depremin ardından Türkiye'ye ulaşan ilk yabancı ekip, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri olmuştu. Azerbaycan, afet bölgesine yardım amacıyla 41 sağlık personeli ile birlikte toplam 725 personel göndermişti.

6 Şubat 2023'te Türkiye'ye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 ay boyunca hem arama kurtarma çalışmalarında hem de insani yardım ve lojistik faaliyetlerde görev yapmıştı. Azerbaycanlı ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda 53 kişiyi enkazdan kurtarmıştı.

Martın ilk haftasına kadar görevlerini sürdüren Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'yi en son terk eden yabancı ekip olmuştu.

