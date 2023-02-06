Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,873.13
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,765.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa ve Elazığ’da ilk depremde hasar gören binalar ikinci depremde yıkıldı
logo
Gündem

Kahramanmaraş merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

Firdevs Yüksel   | 06.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

İstanbul

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zoteeva, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Depremde zarar görenlere her türlü desteğin sağlanacağını aktaran Zoteeva, şunları kaydetti:

"Çalışanlar arasında şu an deprem bölgesinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmaktadır. Akkuyu Nükleer'in acil durum birimleri olan Mobilizasyon Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durum Koruması Birimleri, Türkiye'deki acil durum merkezi AFAD ile işbirliği yaparak deprem sonrası yardım için bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanmaktadır. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Müteahhitler Birliğinden üyelerine "iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme" çağrısı
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

Kahramanmaraş merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

Mersin'in tarihi "Üç güzeller" mozaiği, kendisine özel müzede korunuyor

Mersin'deki yapay resifler deniz canlılarına yuva oldu

Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

Komşusunun ısrarıyla sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi
Rusya'ya narenciye ihracatı son 5 yılda sürekli arttı

Rusya'ya narenciye ihracatı son 5 yılda sürekli arttı
Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina

Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet