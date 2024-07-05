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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine ise 200 erkek öğrenci alınacak.

Oğuzhan Sarı  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak.

Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.

Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecek.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak
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