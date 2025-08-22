Dolar
41.01
Euro
47.65
Altın
3,326.00
ETH/USDT
4,262.50
BTC/USDT
112,759.00
BIST 100
11,301.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ticaret Bakanlığı, antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi ve şeffaflık amacıyla gümrük ve antrepo uygulamalarında düzenlemeye gitti.

Serhat Tutak  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle antrepo yatırım izni için başvuracak işleticilerin ödenmiş sermaye tutarları mevcut koşullara uygun olarak düzenlendi. Ayrıca, antrepo işleticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni antrepo açılış başvurularında gerekli mali yeterlilik koşulları belirlendi.

Bu kapsamda, yatırım izni, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi 1. ve 2. bölgedeki iller için 40 milyon lira, 3 ve 4. bölgedeki iller için 20 milyon lira, 5 ve 6. bölgedeki iller için 10 milyon lira olan anonim veya limitet şirketlere verilecek.

Yönetmelikle antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi konusunda şeffaflık sağlanması amacıyla da düzenleme yapıldı.

Buna göre, genel antrepolarda uygulanacak yıllık fiyat tarifesi, antrepo işleticileri tarafından ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Faaliyete yeni başlayan genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ise açma ve işletme izninin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek. Bu tarifeler, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce kurumsal internet sitesinde yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
DSÖ ve WMO, aşırı sıcakların işçiler üzerindeki riskleri konusunda uyardı
DMM'den, Japon sosyal medya fenomeninin "oturma izni başvurusuna" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ormanlarda maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi

Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi

Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
5G yetkilendirmesi kapsamında ihaleye çıkılacak frekansların asgari değerleri belirlendi

5G yetkilendirmesi kapsamında ihaleye çıkılacak frekansların asgari değerleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet