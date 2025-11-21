Dolar
Ekonomi

Genel Sağlık Sigortası primi güncellendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için aylık yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6'ya çıkarıldı.

Abdullah Sarica  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Genel Sağlık Sigortası primi güncellendi

Ankara

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6 olarak güncellendi. Böylece, bu kapsamdaki kişilerin aylık 780 lira ödediği prim tutarı 1560 lira oldu.

Karar, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen prim ile yalnızca primi ödeyen kişi değil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

