Genel Sağlık Sigortası primi güncellendi
Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için aylık yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6'ya çıkarıldı.
Ankara
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6 olarak güncellendi. Böylece, bu kapsamdaki kişilerin aylık 780 lira ödediği prim tutarı 1560 lira oldu.
Karar, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen prim ile yalnızca primi ödeyen kişi değil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.