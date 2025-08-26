Dolar
logo
Gündem

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Melike Balkaya  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


