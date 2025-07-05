İzmir'deki orman yangınından etkilenen kuşa ekiplerin su içirdiği anlar görüntülendi
İzmir'in Menderes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen bir kuşa, Isparta Orman Müdürlüğü ekiplerinin su içirdiği anlar ortaya çıktı.
Isparta
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden ekiplerin, yangının ortasında kalan ispiroz türü bir kuşu son anda kurtardığı belirtildi.
Açıklamada "Unutmayalım. Ormanda sadece ağaçlar yok. Çıkan orman yangınlarında sadece ağaçlar değil canlılarımız da yok oluyor." ifadelerine yer verildi.
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Görüntülerde ise kurtarılan kuşun, ekiplerin avcunun içerisinden su içtiği görülüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde 29 Haziran'da başlayan yangın, ekiplerin 3 gün süren havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.