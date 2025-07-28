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İzmir’in Bornova ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
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Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mücadele ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ömer Ürer, Yusuf Korkmaz  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mücadele ediyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Karabük

Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen orman kahramanları, adeta evlerine çevirdikleri arazözleriyle zorlu koşullarda verdikleri mücadelede, alevleri kontrol altına aldıkları bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.

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Ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışan orman ekipleri, alevlerin ortasındaki mücadelelerini AA muhabirine anlattı.

Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı.

Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

"Yeşil vatanın bekçisiyiz." diyen Çankırı ekiplerinden Fevzi Aydoğan da ailesine, sevdiklerine ve tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

İzmir ekibinden Ali Kırbıyık da yangının 2. günü geldiklerini aktararak, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." diye konuştu.

İzmir'den gelen diğer ormancı Emir Can Tığ da "Bir ağaç daha yanmasın diye mücadelemizi veriyoruz. Vatandaşlar, orman ekipleri, itfaiyeciler de, belediye araçları da elinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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