Dolar
44.48
Euro
51.13
Altın
4,581.32
ETH/USDT
2,038.70
BTC/USDT
66,646.00
BIST 100
12,689.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Kültür

AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilen Türk kahvesinin marka değeri artacak

Avrupa Birliğinde (AB) "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilen Türk kahvesinin bilinirliği artacak.

Orhan Kuzu  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Safranbolu Kahve Müzesi Kurucusu Semih Yıldırım, AA muhabirine, Türk kahvesinin artık içeceğin ötesinde çok önemli kültürel değer olarak tescillenmeye devam edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk kahvesinin bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Avrupa Birliği tarafından "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilmesine ilişkin Yıldırım, "Türk kahvesinin dünya genelinde de bilinirliğiyle daha da önemli hale gelmeye devam ediyor." dedi.

Yıldırım, Türk kahvesinin Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu hatırlatarak "Buna rağmen pazarda çok az yer kaplıyordu. Son dönemde bu tarz girişimlerin uluslararası arenada da ortaya çıkmasıyla bizim de buraya gelen yerli yabancı misafirlere Türk kahvesini tanıtmamız da ilgi görmeye devam ediyor. Bu alanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlarımızın Türk kahvesine sahip çıkması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kahvenin dünyada çok önemli bir ürün haline geldiğine işaret eden Yıldırım, "Dünyada su ile beraber en fazla tüketilen içecek. Dolayısıyla bunun getirdiği ekonomik girdiler de çok önemli. Türkiye dünyada kahve tüketiminde önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

"Bu önemli değerimizi dünya insanına aktarmayı görev addediyoruz"

Yıldırım, Türk kahvesinin geliştirdiği yan sektörlerin olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türk kahvesinin sunumunda kullanılan fincanlarımız, Türk kahvesini sunduğumuz tepsilerimiz, bunun yanında sunulan lokum, şekerleme gibi ürünler... Yanında sunulan şerbet ve su, onların bardakları gibi birçok sektörü de içinde barındırıyor. Uluslararası arenada bu kadar bilinirliğinin sağlanması, dünya genelinde de Türk kahvesinin fazla tüketilmesine sebep olacağı için ekonomik anlamda da çok ciddi girdiler sağlayabilir.

Türk kahvesi dünyada içecek anlamında kültürü olan bir değerimiz. Sadece içecek olarak görmememiz gerekiyor. Bu önemli değerimizi dünya insanına aktarmayı görev addediyoruz."

Dünyanın pek çok ülkesinden insanların hem Safranbolu'yu hem de müzeyi görmeye geldiğini aktaran Yıldırım, "Misafirlerimize Türk kahvesini anlatıyoruz. Gittikleri ülkelerde de bu müze ile alakalı çok olumlu dönüşlerini alıyoruz. Biz de bu anlamda Türk kahvesine değer katmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet