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Bazı illerde sıcak hava etkili oluyor

Yurdun faklı illerde etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Metin Aydemir  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Bazı illerde sıcak hava etkili oluyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

İzmir'de sıcak hava "fön" rüzgarı etkisiyle daha da bunaltıcı oldu

İzmir'de, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kendisini hissettiren sıcak hava, sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Özellikle öğle saatlerinde; başta Konak Atatürk Meydanı olmak üzere Kemeraltı, Kordonboyu, Alsancak gibi şehrin insan yoğunluğunun olduğu bölgeler sıcak hava nedeniyle sakinliğe büründü.

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Hava sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar daha çok ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşların da şapka taktığı ve şemsiye kullandığı gözlendi.

Uzmanlar, artan sıcaklıklar nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de 38 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı gibi hareketli bölgelerde yoğunluk azalırken, bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi.

Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde. hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar bir önceki güne göre tenhalaştı, bazı vatandaşlar ağaçlık alanlarda dinlendi.

Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinledi.

Tekirdağlılar da 31 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçirdi.


Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

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