Euro
9.98
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Yusuf Soykan Bal   | 04.08.2021
İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Yeşillik Caddesi Karabağlar Polis Merkezi önünde, hırsızlık ihbarına giden 35 A 79330 plakalı polis aracı, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yeşillik Caddesi'nden Konak istikametine giden 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı.

Takla attıktan sonra duran polis otosunda komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile polis memuru İbrahim Okçu sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracı keserek iki polisi çıkardı.

Komiser yardımcısı Şahin, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, polis memuru Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Okçu kurtarılamadı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne hastaneye gelerek bilgi aldı.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların sayısı şubattan sonra ilk kez 50 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 200 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu

İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İklim bilimi uzmanı Prof. Dr. Ecmel Erlat: Sıcak hava dalgaları son 20 yılda en yüksek sayıya ulaştı

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta başlıyor

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta başlıyor
Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi

Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi