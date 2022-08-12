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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Zeynep Çelikkol   | 12.08.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozerle yangına müdahale edildi.

Yangın, havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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