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Dünya

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda küçük yerleşim yerlerini tehdit ettiği ve yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Roma

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, adanın batısındaki Palermo ile Trapani kentleri arasında kalan Partinico ve Alcamo beldeleri yakınlarında dün çıkan orman yangını halen sürüyor.

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İtalyan itfaiyesine bağlı ekipler alevlere karadan müdahalede bulunurken, 2 uçak ile 2 helikopter, gün boyu yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Şiddetli rüzgarın, yangın söndürme faaliyetlerini güçleştirdiği ve bazı noktalarda da yangının evleri de tehdit edecek aşamaya geldiği öğrenildi.

Havadan yapılan müdahalelerde, yangının evlerin olduğu bölgeye sıçramaması için çaba harcandığı kaydedildi.

Bu arada Google'ın harita uygulamasının da Sicilya Adası'nın batı kesiminde bazı noktalar için gerçek zamanlı "şiddetli yangın" uyarısı yaptığı belirtildi.

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