Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki deprem Erciş ilçesinde de hissedildi. -VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivilleri desteklemek için acil yardım gönderecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, Kiev'e enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri göndereceklerini belirtti.

Barış Seçkin  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İtalya, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivilleri desteklemek için acil yardım gönderecek

Roma

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meloni ve Zelenskiy, Ukraynalı liderin barış süreci kapsamında ilerleyen günlerde Londra, Brüksel ve Roma'ya gerçekleştireceği bir dizi çalışma ziyareti öncesi telefon görüşmesi yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Başbakan Meloni’nin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi saldırısının ardından ülkesinin, Ukrayna ile dayanışmasını dile getirdiği belirtilerek, "Başbakan Meloni, Başkan Zelenskiy'ye, enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri gönderileceğini açıkladı. İtalyan şirketleri tarafından sağlanan jeneratörler önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık açıklamasında, Meloni'nin ayrıca, devam eden müzakere sürecine adil ve kalıcı bir barış için destek vereceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Ukrayna’nın müzakere masasına iyi niyetle oturma konusundaki ısrarlı isteği temel önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Rusya tarafından da benzer bir açılımın gösterilmesi yönündeki temenni bir kez daha dile getirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı
KÜME Vakfının raporuna göre Suriye'de istikrar dış müdahalenin sınırlanması ve iç entegrasyonla mümkün
Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

İtalya, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivilleri desteklemek için acil yardım gönderecek

İtalya, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivilleri desteklemek için acil yardım gönderecek

Ukrayna: Rusya, son bir haftada 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenledi

Trump'ın oğlu Ukrayna'nın Amerikan halkı için öncelik olmadığını savundu

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir

İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir
BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz
Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İrlanda'ya iniş rotasında kimliği belirsiz 4 askeri dron tespit edildi

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İrlanda'ya iniş rotasında kimliği belirsiz 4 askeri dron tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet