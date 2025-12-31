Zelenskiy: Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanması için mücadele ettiklerini söyledi.
Kiev
Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna halkının yeni yılını kutladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ukrayna halkının 2025 yılını ilkeli bir duruş içerisinde geçirdiklerini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun sadece ülkesi için değil, "özgürlüğe ve onura değer veren herkes" için mücadele verdiğini belirti.
Umut ve inançla yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz. Sevgili Ukraynalılar, yeni yılınız kutlu olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.