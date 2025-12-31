Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanması için mücadele ettiklerini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Zelenskiy: Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna halkının yeni yılını kutladı.

Ukrayna halkının 2025 yılını ilkeli bir duruş içerisinde geçirdiklerini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun sadece ülkesi için değil, "özgürlüğe ve onura değer veren herkes" için mücadele verdiğini belirti.

Umut ve inançla yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz. Sevgili Ukraynalılar, yeni yılınız kutlu olsun." dedi.

