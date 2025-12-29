Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda Ukrayna'nın çıkarlarına göre hareket edeceklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü konusuyla ilgili Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda Ukrayna'nın çıkarlarına göre hareket edeceklerini belirtti

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ve cephedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermesini istediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Donbas'tan çekilmeye gelince, Rusya'nın bunu istemesi yeni bir haber değil. Onların pembe hayallerinde, ülkemizin topraklarında hiç bulunmamamız gerekirdi. Bu hayalleri bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Bizim kendi topraklarımız, kendi toprak bütünlüğümüz, kendi devletimiz ve kendi çıkarlarımız var. Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz."

Dün yapılan görüşmede Trump'ın, Ukrayna için önerilen güvenlik garantilerinin onaylanması için bunu Kongreye sunacağını kendisine ilettiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı güçlü güvenlik garantilerini teyit etti." ifadesini kullandı.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla ocak ayında Ukrayna'da güvenlik garantilerinin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Ocak ayında gerçekleşecek bu toplantılar konusunda hepimiz ciddiyiz. Her şey adım adım ilerlerse, bundan sonra Ruslarla bir şekilde görüşme gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşı diplomatik yöntemlerle sona erdirmek istediklerini vurgulayarak, "Eğer savaş devam edecekse, elbette ABD ve Avrupa Ukrayna'ya desteğini sürdürecek çünkü biz kendimizi savunuyoruz, saldırgan olan biz değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın adil bir şekilde bitmesi için barış planının Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bize göre, 20 maddelik plan referandumda onaylanmalıdır." yorumunu yaptı.

Savaşın sürdüğü ülkede bir referandum düzenlenmesi için en az 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın ise saldırıları durdurmak istemediğini iddia etti.

