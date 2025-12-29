Dolar
42.93
Euro
50.59
Altın
4,519.04
ETH/USDT
2,952.90
BTC/USDT
87,863.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "büyük ilerleme" kaydettiklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Hakan Çopur  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "büyük ilerleme" kaydettiklerini söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Trump, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve masadaki konuların "yüzde 95'ini" hallettiklerini söyledi.

ABD Başkanı, "Bazıları yüzde 95'ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." diye konuştu.

"Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum." diye konuşan Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışma grubu kuruluyor

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.

ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

"Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz, daha uzun değil. Daha sonra da bu çalışma grubu Rusya ile çalışmaya başlayacak." diyen Trump, bu sürecin uzaması halinde ise savaşın daha uzun süreceğini ifade etti.

Trump, Donbas bölgesinde serbest bir ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin bir soru üzerine, "Mutabaka varıldı demek biraz abartılı olur, şu an mutabakata varılmadı demek daha doğru olur ama bir anlaşmaya yaklaşıyoruz." cevabını verdi.

Putin'i oldukça ilgili gördüm

Öte yandan Trump, Zelenskiy ile görüşmesi içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını anlattı.

Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunu belirten Trump, "Bugün Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm, o da bunun (barışın) olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum." dedi.

Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını da ifade eden Trump, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını bir kez daha vurguladı.

Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda, "Avrupa ile çalışmak istiyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi Avrupa bunun büyük bir kısmını üstlenecek. Biz de Avrupa'ya onların bize yardım ettiği gibi yüzde 100 yardım edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor. Kulağa biraz garip gelebilir ancak Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın başarılı olması konusunda çok cömert davrandı, enerji, elektrik ve diğer şeyleri çok düşük fiyatlarla tedarik etmek de dahil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de motosiklet ile belediye otobüsünün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, MAS-ICNA Yıllık Kongresi'ne katıldı
İzmir'de bir otomobilin polis aracına çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı

Benzer haberler

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "büyük ilerleme" kaydettiklerini söyledi

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "büyük ilerleme" kaydettiklerini söyledi

Zelenskiy, 20 maddelik barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandığını söyledi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin-Trump arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile barış görüşmeleri için Florida'da buluştu

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile barış görüşmeleri için Florida'da buluştu
WP: Netanyahu'nun ABD ziyareti, görüş ayrılıkları yaşadığı Trump ile ilişkilerini sınayacak

WP: Netanyahu'nun ABD ziyareti, görüş ayrılıkları yaşadığı Trump ile ilişkilerini sınayacak
Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti

Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet