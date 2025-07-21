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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bilecik

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

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Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Bakan Kurum'dan Sakarya'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını nedeniyle 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."

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