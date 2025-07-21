Dolar
40.39
Euro
47.26
Altın
3,399.22
ETH/USDT
3,850.50
BTC/USDT
118,844.00
BIST 100
10,623.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Muhammet Mutaf  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlıya tutuklama talebi
DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı
İstanbul'daki restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Yabancı öğrenciler Türkçeyi eğlenceli etkinliklerle öğreniyor

Erzurum'da sağanak etkili oldu

Öğretmen Berhan'ın "köy havuzu" çocukların yaz neşesi oldu

Öğretmen Berhan'ın "köy havuzu" çocukların yaz neşesi oldu
Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Başkentte sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Başkentte sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet