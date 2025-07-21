Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
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Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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