İzmir'de bir evde başlayıp çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçradı.
İzmir
1. Kadriye Mahallesi 628. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın çevredeki 2 eve sıçradı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.